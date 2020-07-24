Пенза, , 12:06 — REGNUM По оперативной информации от пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дины Черёмушкиной, на 24 июля в регионе под медицинским наблюдением остаются 3354 человека, сняты с учета 24 739 пензенцев.

На сегодняшний день в лабораториях на наличие новой коронавирусной инфекции обследовали более 182,1 тыс. человек, проведено свыше 192 тыс. исследований.

Среди новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных на отчетную дату, есть двое детей в возрасте 12-ти и 16-ти лет. Самое большое число инфицированных выявлено в городе Заречный — 20 человек, в Пензе — 16 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 24 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6198 человек. За сутки выявили еще 44 положительных теста на SARS-CoV-2.

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