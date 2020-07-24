Кейптаун, , 12:07 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность в связи с тем, что коронавирус «непропорционально сильно поразил африканских медицинских работников». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление ВОЗ.

В соответствии с заявлением, с начала пандемии более 10 000 медицинских работников в странах Африки к югу от Сахары заразились коронавирусом.

Это примерно 10% всех медиков, инфицированных коронавирусом во всём мире, несмотря на то, что в Африке регистрируется гораздо меньшее число случаев заражения, чем на других континентах, — 750 000 из более чем 15 миллионов случаев заражения вирусом в мире.

ВОЗ связывает высокий показатель заражений среди медиков в Африке с нехваткой средств индивидуальной защиты.

Большинство зараженных медицинских работников в Африке — это медсестры, которые проводят больше всего времени в палатах.