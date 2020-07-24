Варшава, , 12:00 — REGNUM Общее количество выявленных в Польше подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 458 и превысило 42 тысячи. Об этом 24 июля сообщает польский минздрав.

По данным ведомства, в настоящее время общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 42 038.

Также сообщается, что за истекшие сутки от COVID-19 в Польше скончались четыре пациента, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 1655.

Кроме этого, указывается, что в данный момент в стране 31 997 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии за последние сутки было выявлено 19 новых случаев коронавируса, в том числе 8 из них — среди работников так называемой ярмарки в поселке Лило, на окраине Тбилиси.