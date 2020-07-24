Тбилиси, , 11:58 — REGNUM В селе Караджалари Гардабанского муниципалитета Грузии введен режим карантина. Въезды и выезды из села закрыты, и на них установлены временные контрольно-пропускные пункты. Ситуацию и соблюдение режима карантина контролируют подразделения МВД Грузии.

По информации пресс-службы МВД, соответствующее решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом после выявления в этом селе очередных новых зараженных.

«Мобильными группами мониторинга контролируются и второстепенные подъездные пути к этому селу. Помимо живой силы, к контролю карантинного пространства подключены дроны службы по управлению чрезвычайными ситуациями», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов в процессе патрулирования информируют население о карантинных ограничениях и в случае необходимости оказывают ему максимальную помощь, отмечают в МВД.

За последние сутки в Грузии было подтверждено 19 новых случаев коронавируса, в том числе 5 — в Гардабанском муниципалитете, а 3 из этих 5 случаев — в селе Караджалари. Всего в Гардабанском районе за последний период выявлен 41 инфицированный коронавирусом.