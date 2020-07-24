Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выздоровели 136 человек, ранее получившие положительные результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 июля.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 12 тыс. 20 случаев заражения коронавирусной инфекции. Выздоровели 9 тыс. 580 носителей инфекции, в том числе за последние сутки — 136 человек.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре пациента. За весь период пандемии в регионе зарегистрирован 201 летальный исход среди пациентов с COVID-19.

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