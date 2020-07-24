Алма-Ата, Казахстан, , 11:54 — REGNUM Спасатели нашли группу из четырех заблудившихся туристов в горах вблизи Алма-Аты, сообщили 24 июля в службе спасения города.

Сообщение о происшествии поступило 23 июля в 21:15 (18:15 мск). Группа из четырех человек поднялась до пика Шимбулак, где туристы разделились на две группы. Однако они не смогли встретиться в указанное время в оговоренном месте.

Отмечается, что спасатели обнаружили туристов в большом ущелье на обрыве. После спуска с горы потерпевших передали родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня три школьника заблудились в горах в Толебийского района Туркестанской области Казахстана. Один их подростков скончался после падения с высоты. Против учителя, сопровождавшего детей, возбудили уголовное дело.

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