Дивеевский район, Нижегородская область, , 11:52 — REGNUM Дни памяти преподобного Серафима Саровского, которые состоятся 31 июля и 1 августа, пройдут без массовых мероприятий. Такое решение было принято в связи с действующим на территории Нижегородской области режимом повышенной готовности, сообщает пресс-служба областного правительства.

Будет организован въездной контроль в населённый пункт. Так, приезжие должны предоставить справку с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах, если человек прибывает на срок более 1 суток.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий призвал верующих оставаться дома и отметил, что трансляция праздничных богослужений из Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря будет организована федеральными и местными каналами: «Спас» и «Союз», ННТВ и Время-Н. Кроме того, трансляция будет доступна в официальных аккаунтах правительства Нижегородской области в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в период пандемии, когда обитель находилась на карантине, посетила балерина и светская дива Анастасия Волочкова. Тем самым она нарушила правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Тверской суд Москвы оштрафовал Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря.

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