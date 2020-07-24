Махачкала, , 12:13 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 11:00 24 июля, выросло до 8981. За прошедшие сутки в республике, как и днем ранее, выявлено 40 носителей инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

Напомним, в пик эпидемии в России ситуация с коронавирусом в Дагестане была одной из самых сложных среди субъектов страны. Однако теперь, согласно официальной статистике, в республике наблюдается постепенное снижение выявляемых случаев заражения. С 6 июля этот показатель не поднимался выше 50.

Вылечились в Дагестане 7857 пациентов с COVID-19, или почти 87,5% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом. За прошедшие сутки в республике отмечен 51 факт выздоровления.

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