Оренбург, , 11:51 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 24 июля, из COVID-центра выписали 115 пациентов, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

С начала пандемии в регионе от болезни оправился 4631 пациент. В стационарах продолжают получать лечение 737 человек с диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 57 пациентов, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 6154 случая заражения коронавирусом. От коронавирусной инфекции скончался 41 человек.

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