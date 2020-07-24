Грозный, , 11:45 — REGNUM В Чечне растет число пациентов, у которых диагностирована пневмония. Так, за одни только сутки 22 июля заболели сразу 186 человек. Об этом сообщил в 23 июля ходе совещания с правительством по вопросу противодействия коронавирусной инфекции глава республики Рамзан Кадыров.

«Тревожит следующий факт — с момента снятия ограничений (22 июня) наблюдается стойкое возрастание количества заболевших пневмонией, в среднем — 130 человек, а за прошедшие сутки — 168 человек. <…> Количество тяжелобольных увеличивается», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом, как подчеркнул чеченский лидер, его настораживает и то, что у 26 человек, поступивших за сутки, уровень поражения легких составил более 70%.

По данным федерального оперативного штаба на 24 июля, в Чечне выявлен всего 1971 случай заражения коронавирусом. Число выздоровевших достигло 1326 человек. Скончался от COVID-19 31 житель республики.

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