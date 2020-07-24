Иваново, , 11:42 — REGNUM 50 новых случаев заражения подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, данные 24 июля опубликованы региональным оперативным штабом.

Также за минувшие сутки зарегистрирована смерть пяти пациентов с коронавирусом. Выписаны с выздоровлением сразу 108 пациентов.

За период с 19 марта в Ивановской области положительные результаты тестов на коронавирус получены в отношении 6222 человек, в том числе 4618 пациентов выздоровели, пять человек за сутки скончались.