Оренбург, , 11:42 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 24 июля, зафиксирован один летальный исход пациента в COVID-центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

По данным ведомства, умерла женщина 1947 года рождения, приехавшая в Оренбуржье из другого региона.

С начала пандемии в Оренбургской области выявлено 6154 случаz заражения коронавирусом. Выздоровел 4631 пациент. От коронавирусной инфекции скончался 41 человек.

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