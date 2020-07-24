Астрахань, , 11:41 — REGNUM В Астраханской области 24 июля подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрирован 4371 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 691 человек. За весь период 4260 человек выздоровели и были выписаны, 42 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2647 человек, 12 тыс. 18 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,79.

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