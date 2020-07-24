Омск, 24 июля 2020, 11:37 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 июля в региональном оперштабе.
Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 5969 носителей коронавируса. Выздоровели 3517 человек, в том числе 62 — за последние сутки.
В омских лабораториях провели 275 141 тест на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе скончались 58 пациентов с коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области растёт количество бессимптомных носителей коронавируса