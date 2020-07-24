Омск, , 11:37 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 июля в региональном оперштабе.

Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 5969 носителей коронавируса. Выздоровели 3517 человек, в том числе 62 — за последние сутки.

В омских лабораториях провели 275 141 тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе скончались 58 пациентов с коронавирусом.

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