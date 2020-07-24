Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM В Свердловской области по официальным данным за 23 июля было зафиксировано 248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 июля сообщает оперштаб.

В Екатеринбурге коронавирус подтвердили у 118 человек. Также новые случаи выявлены в Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском и Каменском районе, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

Таким образом, к утру 24 июля официально речь идёт уже о 18 981 заразившемся коронавирусом.