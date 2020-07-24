Самара, , 13:26 — REGNUM Доля незаконного оборота алкогольной и табачной продукции сокращается в Самарской области. Об этом 24 июля сообщил на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции первый вице-губернатор — председатель областного правительства Виктор Кудряшов, слова которого обнародовала пресс-служба областного правительства.

По его словам, в области растут поступления от легальной торговли, по большей части от акцизов на продажу пива. Кроме этого, в сравнении с прошлым годом в регионе снизилось число острых алкогольных отравлений.

Кудряшов отметил, что с начала года стражи порядка пресекли продажу свыше 5,5 тысяч декалитров алкоголя, который не имел документов. Что в шесть раз больше, чем в 2019 году.

Кудряшов подчеркнул, что с одной стороны это является хорошим результатом эффективной работы стражей порядка, но с другой стороны это свидетельствует о проблемах.

Отмечается, что с начала года сотрудники надзорных органов проверили 183 торговых точки на соблюдение законодательства в сфере оборота табачной продукции и выявили нарушения в почти 9 из 10 объектах торговли. При этом было выписано штрафов на общую сумму 609 тысяч рублей. Кроме этого, был конфискован товар почти на 700 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Алтая стали чаще травиться алкоголем