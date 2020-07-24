Бишкек, , 11:36 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 31 247, сообщили 24 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Бишкеке — 14 405, Ошской области — 4885, Чуйской области — 4190 и Джалал-Абадской области — 2352.

По состоянию на 24 июля выздоровели 18 038 человек, в инфекционных стационарах остаются 11 998 человек, скончались — 1211 пациентов. За минувшие сутки обнаружен 921 случай заражения. Днем ранее этот показатель составил 967.

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