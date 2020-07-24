Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM Лифты и подъезды являются наиболее опасными местами во время пандемии. Такого мнения придерживается главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

Глава регионального управления Роспотребнадзора назвал объекты с затруднённой циркуляцией воздуха, где риск заражения коронавирусом наиболее высок. В список таких мест также включены аптеки и помещения медучреждений, предприятия общественного питания и общественный транспорт. Риск заражения также есть в магазинах.

ИА REGNUM напоминает, что Евгений Ковалёв в ходе онлайн-брифинга сообщил, что коронавирусная инфекция была выявлена у работников и воспитанников 44 детских садов. Часть дошкольных учреждений была закрыта на карантин.

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