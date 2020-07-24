Петрозаводск, , 11:47 — REGNUM Ситуация в Карелии с распространением коронавируса остаётся напряженной, из-за чего в ближайшее время отменять установленный в начале пандемии режим повышенной готовности не представляется возможным. Об этом 24 сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, жители и гости региона довольно попустительски относятся к масочному режиму, из-за чего в Карелии ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается довольно напряженной.

С начала пандемии в республике выявлено 2109 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции из них 42 — за последние сутки, в том числе 12 детей. Всего в регионе коронавирусом заразились 229 детей.

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 11 зарегистрированы в Петрозаводске, восемь в Лоухском районе, семь в Пряжинском районе, три в Суоярви, по два случая в Кеми, поселке Сосновец Беломорского района и в Прионежском районе. По одному зараженному выявлено в Кондопоге, в поселке. Ильинский Олонецкого района, Костомукше, Медвежьегорске, Пудоже, Сортавале, а также еще один работник подрядной организации, занимающейся строительством распределительной подстанции в километре от Ондской ГЭС.

«Как видно из ежедневной статистики, ситуацию с распространением коронавируса в Карелии пока еще нельзя назвать стабильной, скорее ее можно охарактеризовать как напряженную, несмотря даже на то, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в нашей республике в 1,6 раза меньше, чем в среднем по России, — резюмировал Парфенчиков. — Поэтому отменять режим повышенной готовности, о чем меня часто спрашивают, пока не планируем».

Кроме того, в Республике Карелия зафиксирован еще один летальный исход от COVID-19. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 54-летний петрозаводчанин. Таким образом, коронавирус унес уже 14 жизней.

«Течение заболевания у пациента было осложнено сопутствующими патологиями», — резюмировал он.

Однако с начала пандемии 1349 человек уже выписаны из которых 27 — за последние сутки. Всего в Карелии проведено 107 278 исследований, в том числе 1422 за сутки. 891 человек находится на карантине, за сутки их число сократилось на 58 человек, еще 13 человек находятся в местах обсервации.

Также в республике с 1 апреля отмечается рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией — 959 человек, из которых восемь за сутки. 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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