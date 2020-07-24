Москва, , 11:32 — REGNUM Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в автоаварии с участием актёра Михаила Евремова, не является потерпевшей по расследуемому уголовному делу. Следствие отказалось признать её в этом качестве.

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Потерпевшими по делу о смертельном ДТП признаны вдова, брат и два сына погибшего водителя. Они будут заявлять гражданские иски.

«Нам искренне жаль, что Ирину не признают потерпевшей в деле, — заявил ТАСС адвокат семьи Захарова Александр Добровинский. — Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками».

По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина уже обратилась в суд с жалобой в рамках 125-й статьи УПК на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм.

Ефремов обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Дело будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы.

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