Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 июля, подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице лечатся 32 пациента. Дома под медицинским наблюдением находятся 39 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 семеро детей и 12 пожилых людей, чей возраст старше 65 лет.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 0,8 (на 23 июля — 0,9).

С начала пандемии в регионе выявлено 5 354 носителей SARS-CoV-2. Выздоровел 4 101 пациент. Продолжают лечение в стационарах 920 человек. Скончались 211 пациентов с COVID-19.

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