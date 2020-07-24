Ульяновск, , 11:28 — REGNUM В Ульяновской области сохраняется суточное превышение числа выздоровевших над количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 257 и 110. Такие данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 24 июля, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 8357 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 110.

Выздоровели в настоящее время 5780 пациентов, из них за последние сутки выписаны 257 человек. В настоящее время продолжают лечение 2512 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего в Ульяновской области скончались 65 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в августе планируется возобновить акцию «Поезда здоровья», в рамках которой мультидисциплинарные бригады врачей будут курсировать по районам региона и принимать пациентов.

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