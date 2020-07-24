Рязань, , 11:29 — REGNUM За минувшие сутки 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области, сообщили 24 июля в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели 144 пациента.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе возросло до 6094 человек. За сутки вписали 144 пациента, 44 из которых проходили лечение в стационарах. Всего с начала пандемии выздоровело 5599 человек.

Ещё 32 положительных теста отправлены на подтверждение в региональный минздрав.