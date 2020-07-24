Сухум, , 11:28 — REGNUM В Абхазии за сутки выявили пять новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 июля сообщает оперативный штаб по защите населения республики от COVID-19.

«За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 236 граждан, (коронавирус SARS-CoV-2) подтвержден у пяти человек», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что новые заразившиеся — это пациенты и сотрудники медучреждений Сухуми, которые ранее имели контакты с другими зараженными коронавирусом. Кроме этого, указывается, что у все новые выявленные являются носителями SARS-CoV-2 без симптомов.

Таким образом, общее число выявленных в Абхазии случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день составляет 44, при 37 вылечившихся от COVID-19 и одном летальном исходе от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация Сурхандарьинской области Узбекистана опровергла слухи о смерти главы региона Туры Боболова после заражения коронавирусом.