Москва, , 11:29 — REGNUM Следственный комитет РФ выступил с ходатайством о заочном аресте молдавского политика Усатого о заочном аресте молдавского политика Ренато Усатого. Об 24 июля этом сообщает Интерфакс.

Политик обвиняется в выводе из России свыше 500 млрд рублей. Дело будет рассматривать Тверской районный суд столицы. Рассмотрение дела назначено на 24 июля в 14:00.

Сторона защиты планирует настаивать на незаконности ходатайства следствия.

«Следствие вызывало Усатого на следственные действия в ситуации, когда он заведомо не мог явиться в следственный орган, и на этом основании объявило его в розыск. А теперь на основании розыска — выход в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказал адвокат обвиняемого Мурад Мусаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о выводе из России 500 млн рублей в Москве был арестован бизнесмен Олег Власов.

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