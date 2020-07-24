Смоленск, , 11:25 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Смоленской области, данные 24 июля опубликовал федеральный оперативный штаб.

С выздоровлением после коронавируса за минувшие сутки выписаны 54 человека. Скончался один пациент с подтверждённым заражением.

Всего с конца марта в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5504 человек, из них 3543 уже выписаны, скончались 92. Продолжают лечение 1869 человек.