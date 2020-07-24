Кемерово, , 11:24 — REGNUM В номерах гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения Кемеровской области будут размещать не более двух гостей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, новый порядок заселения был принят властями региона 24 июля.

Исключением станут случаи, когда отдыхающие являются членами семьи или прибыли вместе. При этом все постояльцы должны иметь справку об отсутствии контактов с носителями коронавируса в течение двух недель до заселения.

«Справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда на отдых или оздоровление», — отметили в правительстве.

Добавим, эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки здесь выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время эпидемии подтверждено 3118 случаев.

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