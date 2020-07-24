Чебоксары, , 11:21 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 42 носителя коронавируса, зарегистрирован один летальный исход. Такие данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 24 июля, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 6440 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 42.

Выздоровели в настоящее время 3485 пациентов, из них за последние сутки выписан 31 человек. В настоящее время продолжают лечение 2094 пациентов с коронавирусом.

Также зарегистрирован за сутки один летальный исход, всего в Чувашии скончался 51 пациент с COVID-19.

В минздраве Чувашии отмечают, что за четыре месяца через портал госуслуг без очного обращения в регистратуру на приём к врачам записались 138 тыс. жителей республики. Эта услуга стала доступна в марте с началом пандемии коронавируса.