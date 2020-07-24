Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались ещё четыре человека. Таким образом, за весь период пандемии на Дону зарегистрирован 201 летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 24 июля.

За сутки в Ростовской области на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний скончались две женщины в возрасте 73 и 84 лет, а также двое мужчин в возрасте 63 и 74 лет.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки в Ростовской области выявлено 122 новых носителя коронавируса. Общее число случаев заражения инфекцией на Дону превысило 12 тыс. человек.

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