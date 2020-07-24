Пермь, , 11:18 — REGNUM В Пермском крае выходы сточных вод в реку Толыч устранены, содержание хлоридов в водоемах приближается к нормативу. Экологическая ситуация, возникшая в Березниках, обсуждалась в краевом правительстве, сообщает портал 59.ru.

Руководитель Западно-Уральского Управления Росприроднадзора Андрей Азанов отметил, что предварительно ущерб природе в результате сброса вредных веществ в реку оценили по два миллиона в местах у шламонакопителя содового завода и коллектора. В 20 млн рублей оценили вред, нанесенный реке Толыч.

Напомним, в начале июля из-за загрязнения реки березниковский завод «Азот» приостановил свою работу на несколько дней. Предприятие использует речную воду для производства удобрений. Использование некачественной воды могло сказаться на оборудовании. По факту загрязнения водоема возбуждено уголовное дело. 19 июля в реке Толыч выявили значительное превышение ПДК нефтепродуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлен новый случай загрязнения реки