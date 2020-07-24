Тверь, , 11:18 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за минувшие сутки, об этом 24 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Выписаны за сутки с выздоровлением после коронавируса 14 человек. Также зарегистрированы смерти двух пациентов с COVID-19.

В изоляции под наблюдением врачей в регионе остаются 492 носителя коронавируса.

Всего в Тверской области за период пандемии подтверждено 4393 случая заражения коронавирусом, в том числе 3775 человек выписаны с выздоровлением, умерли 126 пациентов.