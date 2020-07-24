Махачкала, , 11:17 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. Всего в республике к 11:00 24 июля умерли уже 433 человека, заразившиеся коронавирусом, сообщил федеральный оперативны штаб.

На протяжении последних двух месяцев в Дагестане число жертв COVID-19 увеличивается практически ежедневно. С начала июля в республике, по официальным данным, скончались 53 человека с подтвержденным диагнозом, чаще всего в сутки регистрируется по два-три случая летального исхода.

К настоящему времени в семи регионах Северного Кавказа зафиксировано 829 фактов смерти пациентов с COVID-19, а значит, больше половины летальных случаев в округе приходится на один Дагестан. На втором месте Ставропольский край, на территории которого, по данным оперштаба, после заражения коронавирусом умерли 140 человек.