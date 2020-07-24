Владикавказ, , 11:15 — REGNUM В Северной Осетии находятся на лечении 622 человека с диагнозом COVID-19. Из них в стационары госпитализированы 54 пациента. Еще 568 человек проходят лечение амбулаторно. Такие данные приводит 24 июля управление Роспотребнадзора республики.

Из числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 32 человека, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в республике к 24 июля насчитывается 4448 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки прирост составил 17 человек. Выздоровели за все время 3759 пациентов (+25 за сутки), скончались 67.

Напомним, Северная Осетия находится пока на 1-ом этапе снятия ограничений, хотя в регионе уже разрешена работа многих предприятий сферы услуг и торговли, а также работа детских садов. В минздраве граждан предостерегли от ослаблений мер предосторожности, призвав использовать в людных местах средства индивидуальной защиты.