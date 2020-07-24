Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки 122 человека получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 24 июля.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 22 муниципальных образованиях региона. При этом в Ростове-на-Дону выявлено 62 носителя SARS-CoV-2, в Батайске — восемь, в Шахтах — шесть, в Новочеркасске, Волгодонске, а также Азовском и Белокалитвинском районах — по пять случаев заражения.

Среди новых носителей инфекции — 18% — пожилые люди старше 66 лет, 6,6% — дети.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом на Дону превысило 12 тыс. человек.

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