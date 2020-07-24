Тула, , 11:11 — REGNUM 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 июля.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Каменского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — уточнили в оперштабе.

Также за сутки были выписаны с выздоровлением после коронавируса 36 пациентов.

Всего в Тульской области с 19 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8093 человек, из них 6647 человек выздоровели. Скончались 205 пациентов с подтверждённым COVID-19.

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