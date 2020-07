24 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Артём Дубровский, , 13:30 — REGNUM Месяц назад Sony провела The Future of Gaming — первую масштабную презентацию, посвящённую консоли PlayStation 5 и её играм. Несмотря на большое количество показанных трейлеров, сравнить проекты для PS5 было не с чем, ввиду отсутствия анонсов от конкурентов. Однако сейчас о консолях «нового поколения» можно говорить более подробно — Microsoft, наконец-то, сделала свой ход.

Xbox Series X

Вчера компания провела онлайн-презентацию Xbox Games Showcase. Она оказалась менее масштабной, чем у Sony, однако несколько крайне любопытных анонсов всё же состоялись. Корреспондент ИА REGNUM составил список наиболее интересных игр для консоли Xbox Series X.

Halo Infinite

Ожидаемо первой (и главной) игрой презентации стала Halo Infinite. Разработчики проекта представили целых два трейлера: кинематографический и геймплейный. В первом показан поэтапный процесс создания знаменитой брони Мастера Чифа, а во втором — сражения с многочисленными противниками.

Судя по ролику, в Infinite геймерам предстоит путешествовать по масштабным открытым локациям и сражаться с использованием как уже знакомых приспособлений, так и совершенно новых. Например, в костюме протагониста появится встроенный крюк-кошка. С его помощью можно притягивать себя не только к уступам, но и к противникам — таким способом в пылу битвы можно эффективно сократить дистанцию и нанести удар рукой.

Релиз ожидается в новогодние праздники 2020 года на PC и Xbox Series X.

State of Decay 3

Новая игра о выживании в суровом постапокалиптическом мире станет первым эксклюзивом консоли Xbox Series X — представители Microsoft заявили, что она не выйдет на Xbox One. Дата релиза проекта пока не сообщается.

В зрелищном трейлере разработчики показали столкновение героини с пугающим оленем-зомби. Вероятно, в самой игре можно будет встретить несколько видов заражённых животных.

Forza Motorsport

Новая часть франшизы Forza Motorsport не получила цифры или подзаголовка в названии — возможно, разработчики готовят масштабный перезапуск популярной серии. Пока что об игре совсем мало информации: загадкой остаётся как дата релиза, так и возможная совместимость с Xbox One. Известно лишь то, что проект находится на ранней стадии разработки.

Everwild

Разработчики из британской студии Rare представили свой новый проект — приключенческий экшен под названием Everwild. В нём геймерам предстоит познакомиться с таинственным миром, в котором причудливо переплетаются природа и магия. Дата релиза этой красочной сказки пока не сообщается.

Tell Me Why

Создатели Life is Strange показали сюжетный трейлер своего нового приключения под названием Tell Me Why. В нём игроки будут управлять близнецами Элисон и Тайлером, обладающими особой мистической связью. Героям предстоит объединить усилия, чтобы раскрыть загадочные подробности своего детства, путешествуя по живописной Аляске. Разработчики отмечают, что первый эпизод их игры выйдет уже 27 августа 2020 года.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Obsidian Entertainment анонсировала первое сюжетное дополнение к ролевой игре The Outer Worlds. По сюжету Peril of Gorgon, игрок и его команда отправятся на заброшенный астероид, на котором раньше располагалась научная лаборатория. Теперь огромный исследовательский комплекс заполонили мародёры и пугающие чудовища — победить их, конечно же, предстоит протагонисту.

Помимо новой сюжетной линии, в дополнении геймеров ожидают уникальные противники, оружие, броня и пассивные навыки. Релиз состоится уже 9 сентября 2020 года. Разработчики также отмечают, что Peril of Gorgon станет первым из двух запланированных сюжетных расширений. Позже их можно будет приобрести в составе сезонного абонемента.

Avowed

Ещё одним проектом от Obsidian Entertainment стал ролевой экшен Avowed. В нём геймерам предстоит путешествовать по фэнтезийному миру Эора и сражаться с противниками при помощи магии и оружия ближнего боя. Разработчики пока не сообщили даты релиза, но представили дебютный трейлер игры. По первым кадрам Avowed напоминает TES V: Skyrim и Dark Messiah of Might and Magic.

As Dusk Falls

Выходцы из Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) основали собственную студию под названием INTERIOR/NIGHT. Во время презентации они анонсировали своё дебютное интерактивное приключение под названием As Dusk Falls. В нём геймеры познакомятся с двумя семьями из небольшого городка в Аризоне и подробнее узнают их историю — сюжет проекта будет развиваться на протяжении 30 лет.

Psychonauts 2

Double Fine показала новый трейлер своего экшен-платформера Psychonauts 2. В нём Разпутин отправляется в путешествие по подсознанию музыканта. Стоит отметить, что саундтрек для трейлера (и для самого уровня) написал и исполнил популярный актёр и музыкант Джек Блэк. К сожалению, дата релиза Psychonauts 2 всё ещё остаётся загадкой.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Совершенно неожиданно на презентации состоялся показ дебютного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2. К сожалению, ролик получился не слишком информативным — разработчики просто представили несколько знаковых для серии локаций. Дата релиза проекта также пока остаётся загадкой.

По словам разработчиков, в S.T.A.L.K.E.R. 2 геймеров ожидает нелинейный сюжет с несколькими концовками. Игровой мир при этом станет более интерактивным и «живым» — даже без участия игрока персонажи и мутанты найдут чем заняться на открытых просторах Зоны.

Warhammer 40,000: Darktide

Авторы популярного кооперативного шутера Warhammer: Vermintide представили свой новый проект — на этот раз во вселенной Warhammer 40,000. В нём команде из четырёх игроков предстоит сражаться с ордами Хаоса, управляя одним из представителей Инквизиции. Известно, что игра выйдет в 2021 году на PC и Xbox Series X. Позже она доберётся и до PlayStation 5.

The Medium

Новая игра от разработчиков из Bloober Team расскажет историю юной девушки-медиума, способной перемещаться между двумя мирами. Авторы позиционируют свой проект как «психологический ужастик от третьего лица». Релиз The Medium ожидается до конца 2020 года на PC и Xbox Series X.

CrossfireX

На презентации также показали первый трейлер сюжетной кампании многопользовательского шутера CrossfireX — её разработкой занимается финская студия Remedy (Alan Wake, Control). В ходе одиночного прохождения геймеры окажутся втянуты в конфликт двух крупнейших мировых частных военных группировок. Релиз CrossfireX ожидается в конце 2020 года на Xbox One и Xbox Series X.

Fable

Последним анонсом презентации стала долгожданная Fable. К сожалению, пока разработчики не сообщили никакой информации об игре. Судя по названию, геймеров может ожидать перезапуск франшизы или сюжетное ответвление, не связанное с предыдущими частями. Поиграть в него можно будет как на Xbox Series X, так и на PC.

К сожалению, презентации Microsoft не удалось создать необходимого «вау-эффекта», которого так сильно ждали ценители консолей семейства Xbox. У большинства представленных проектов нет даже примерных дат релиза, а показанные трейлеры оказались крайне скупы на любые подробности и геймплейные демонстрации. Конечно, мы наконец-то получили хоть какую-то информацию о Fable и S.T.A.L.K.E.R. 2 (к слову, её трейлер уже бьёт рекорды просмотров на YouTube), но пока стоит запастись терпением и подождать более конкретных сообщений от разработчиков.

