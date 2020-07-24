Тула, , 11:06 — REGNUM Пять пациентов с подтверждёнными положительными результатами тестов на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.

«Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Ефремова, Богородицкого, Новомосковского и Щекинского районов в возрасте от 18 до 83 лет», — говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Тульской области жертвами коронавируса стали уже 205 человек. Общее число выявленных носителей превышает 8 тыс. человек.