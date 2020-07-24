Красноярск, , 11:05 — REGNUM По состоянию на 24 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 12 057 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 134 новых случая заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

10 320 человек вылечились, в том числе 394 за сутки. 300 пациентов с коронавирусом скончались, в том числе один — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом регистрировались во всех территориях Красноярского края.

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