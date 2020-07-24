Уфа, , 11:08 — REGNUM 37 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 24 июля сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 6500 фактов заражения этой инфекцией. При этом 4781 человек справился с ней, в том числе шесть граждан за минувшие сутки.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с COVID-19. А всего умер 21 такой пациент.

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