Барнаул, , 11:03 — REGNUM Ремонтная кампания, которую осуществляют в Барнауле специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) на тепловых сетях, вынуждает энергетиков ограничить подачу горячей воды для 62 тысяч жителей столицы Алтайского края. Как пояснила сегодня, 24 июля, ИА REGNUM ведущий специалист управления по внешним связямАлтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Виктория Старикова, на недолгий срок (от 12 до 36 часов) горячие водоснабжение отключат с 27 июля.

«Это нужно, чтобы ввести в работу капитально отремонтированные участки тепловых сетей», — отметили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, второй этап испытаний теплосетей на прочность стартовал в Барнауле 13 июля. Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей в контуре ТЭЦ-3 будут длиться до 3 августа 2020 года. Всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

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