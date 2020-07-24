Ташкент, , 11:03 — REGNUM Администрация Сурхандарьинской области Узбекистана опровергла слухи о смерти главы региона Туры Боболова после заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 (7:00 мск) глава региона лечится в Ташкенте и чувствует себя хорошо. Боболов вылечится и продолжит работу в ближайшие дни, сообщили в администрации Сурхандарьинской области.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Тура Боболов почувствовал себя хуже и скончался в результате заражения коронавирусом.

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