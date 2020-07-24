Вашингтон, , 11:03 — REGNUM В американском штате Техас продается единственный в своем роде суперкар Ferrari SP30 2012 года производства. Объявление о продаже разместила компания Crave Luxury Auto.

Пробег модели составляет 165 километров. Кузов Ferrari SP30 2012 окрашен в красный цвет. Был выпущен только один экземпляр этой модели. Тем не менее, несмотря на эксклюзивность, не находится желающих приобрести этот автомобиль.

Автомобиль был создан по заказу предпринимателя Чирага Арья из Дубая. За основу была взята модель Ferrari 599 GTO, хотя внешность получившегося суперкара скорее похожа на обновленный F12 Berlinetta или 812 Superfast.

Спорткар был выставлен на продажу в 2018 году на американском аукционе. После этого автомобиль побывал во Франции, где его также пытались продать. Затем Ferrari SP30 попал на аукцион в Техасе.

В качестве силовой установки у спорткара стоит 670-сильный V12 на 6 л, который сочетается с шестиступенчатым «автоматом». До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,3 с. При этом его максимальная скорость — 335 км/ч.

Ранее на аукционе RM Sotheby's была продана самая дорогая модель авто за всю историю американского аукционного дома — суперкар Ferrari Enzo 2003 года выпуска. Он был продан по цене 2 640 000 долларов (180 957 480 рублей).

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