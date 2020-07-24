Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлено еще 45 носителей SARS-CoV-2, при этом еще 25 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе заболели COVID-19 более 5,5 тысяч жителей. Об этом 24 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе выявлено 5 583 заболевших при этом 4 437 жителей уже выздоровели, а 50 — умерло. В настоящий момент продолжают находиться под наблюдением врачей 1096 ленинградцев.

Отметим, накануне в комитете по здравоохранению сообщали, что зараженных удается выявить благодаря тестированиям, у большинства нет признаков инфекции, либо заболевание протекает в легкой форме.

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Кроме того, в августе всех жителей региона планируют протестировать на антитела. Соответствующее распоряжение озвучил во время заседания областного правительства губернатор Александр Дрозденко.

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Добавим, по данным оперативного штаба Ленинградской области, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 45 заболевших в 30 населенных пунктах. Набольшее число инфицированных было выявлено в крупных населенных пунктах Всеволожского района: Мурино, Сертолово (5), а также в Кудрово (3) и поселке имени Морозова (2). Также зараженные выявлены в Гатчинском районе — в Гатчине и Тайцы, в населенных пунктах Отрадное Кировского района и Лодейное Поле (2).