Воронеж, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки в Воронежской области подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом, а не 118, как сообщалось ранее. Об этом 24 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Из-за технического сбоя сегодня утром была выдана неверная информация о количестве заболевших за последние сутки. По уточненным данным, их 88», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число подтверждённых положительных результатов на коронавирус в регионе за весь период пандемии составляет 10 524. Выздоровели 10 036 человек, 88 скончались.