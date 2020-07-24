Казань, , 11:16 — REGNUM В Татарии по состоянию на 24 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5372 человека, за сутки положительные тесты получил еще 31 пациент, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4368 человек, за сутки — 41 пациент. Скончался с момента начала наблюдения 31 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы семь пациентов, 24 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 18 до 30 лет — 10 человек, трое несовершеннолетних. Из общего числа новых инфицированных 19 человек — жители Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии растет количество пациентов с выявленной вирусной пневмонией. Причиной роста заболеваемости является увеличение количества качественных исследований.

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