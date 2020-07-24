Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Петербурге подтвердили еще 27 летальных исходов COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 24 июля.

Таким образом, по официальной статистике, от болезни в городе за время пандемии скончалось 1908 человек.

При этом только с апреля по июнь петербургские больницы почти 5 тыс. раз запрашивали у Роспотребнадзора разрешения на погребение по особым правилам пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Смертность в июне выросла на 55% по отношению к июню 2019 года.

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В России за сутки зафиксировали 154 летальных исхода, за весь период — 13 046 смертельных случаев COVID-19.

Добавим, в Петербурге число носителей коронавируса превысило 30,3 тыс. человек, в России — 800,8 тыс. человек.