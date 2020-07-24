Краснодар, , 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе. Младшему из новых пациентов три года, старшему — 85 лет.

«В Краснодаре выявлено 13 пациентов, в Сочи — 12. По семь случаев зафиксировано в Новокубанском и Славянском, по шесть — в Динском, Белореченском районах и Армавире. По пять заболевших в Усть-Лабинском и Павловском районах, по три — в Новороссийске, а также Выселковском и Лабинском муниципалитетах, по два в Анапе и Мостовском районе», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 7598 человек, из них 6563 выздоровели и выписаны. Скончались 100 человек с подтверждённым COVID-19.

В тяжёлом состоянии находятся 26 пациентов: 25 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё один пациент находится на ЭКМО.