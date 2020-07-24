Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области коронавирусная инфекция выявлена у работников и воспитанников 44 детских садов. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора, с начала открытия дошкольных учреждений зарегистрировано 67 случаев заражения коронавирусом. Инфекцию подхватили 19 детей. Больше всего случаев — в Ростове-на-Дону. Пять детских садов пришлось закрыть на карантин, однако практически все учреждения возобновили работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 июля в Ростовской области была возобновлена полноценная работа детских садов, с 1 июня работавших в формате дежурных групп. В июле в станице Вёшенской Шолоховского района из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на карантин закрыли детский сад №1.

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