Ижевск, , 10:50 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 июля выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2229 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

Полностью выздоровели до настоящего момента 1647 человек, таким образом более 73,88% от общего числа жителей республики с подтверждённым заражением уже выздоровели. 42 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республиканской клинической больнице №1 в Ижевске выявили больных с коронавирусной инфекцией. В настоящее время закрыты для планового приема пациентов подразделения хирургического и терапевтического блоков. Больница продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь.

Читайте также: В РКБ №1 Удмуртии выявили пациентов и персонал с коронавирусом