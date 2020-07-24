Токио, , 10:47 — REGNUM Двух японских врачей подозревают в проведении эвтаназии парализованной пациентке, они арестованы. Об этом сообщает телеканал NHK.

Предполагается, что женщина, страдавшая боковым амиотрофическим склерозом (ALS), сама обратилась к медикам. Она нашла их через интернет. Посещение врачами больной зафиксировали камеры, позднее женщину нашли мёртвой. Вскрытие показало присутствие в её организме препаратов, которые не входили в курс её обычного лечения.

ALS сопровождается постепенным параличом и атрофией мышц. Диагноз пациентке поставили десять лет назад. Её состояние ухудшилось настолько, что она могла двигать только глазами, общаясь так с другими людьми.

В Японии активная эвтаназия классифицируется как убийство или содействие в самоубийстве. Фактически допускается пассивная эвтаназия, когда сам пациент или его родственники соглашаются не поддерживать жизнь в случае, когда выздоровление невозможно.